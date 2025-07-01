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Dünya Bankası’ndan Türkiye kararı! 360 milyon Euro'luk onay geldi

Dünya Bankası’ndan Türkiye kararı! 360 milyon Euro'luk onay geldi

Dünya Bankası, Türkiye'deki 'Büyüme İçin Uyum Finansmanı Projesi' için 360 milyon euro tutarında bir fonu onayladı.

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Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu proje, iklimdeki değişikliklerin etkilerine karşı firma dayanıklılığını ve adaptasyonunu artırmayı hedefliyor ve Dünya Bankası'nın Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmayı ve iklim dayanıklılığını destekleme taahhüdünü vurguluyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Çoğu Akdeniz ülkesi gibi Türkiye de son yıllarda ülkeyi giderek artan sıklıkta ve yoğunlukta etkileyen ve önemli ekonomik kayıplara yol açan sıcak hava dalgalarına, kuraklıklara, sellere ve aşırı rüzgar fırtınalarına karşı oldukça savunmasızdır. Bu proje bu savunmasızlıklara odaklanıyor ve firmalar tarafından iklim uyum önlemlerinin uygulanmasını desteklemek için özel sermayeyi harekete geçirmeyi amaçlıyor. İşletmelerin dayanıklılığını güçlendirerek hem geçim kaynaklarını koruyor hem de sürdürülebilir ekonomik büyümeyi garanti altına alıyoruz; hem de mevcut işleri koruyor ve yeni işler yaratıyoruz " ifadelerini kullandı.

Projenin uygulanmasına Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) öncülük edecek. TSKB, IBRD garantisinin desteğiyle 600 milyon euroya kadar uzun vadeli ticari finansmanı harekete geçirecek ve bu üçüncü taraf fonlarını uygun alt krediler için bir finansman hattı oluşturmak üzere kullanacak. Proje, finansmana yönelik engelleri ele almak ve iklim dayanıklılıklarını artırmak için açıkça kadınları kapsayan işletmeleri hedef alacak.

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