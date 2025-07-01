Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, İstanbul'a geldi.

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Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Duran, aprondan kalkan helikopterle alandan ayrıldı. 21 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

Jhon Duran kimdir?: Jhon Duran, 13 Aralık 2003'te Medellín bölgesine bağlı Zaragoza'da dünyaya geldi ve daha sonra ailesiyle birlikte Medellín'in Aranjuez mahallesine taşındı. Şu anda 21 yaşında olan Durán, 1.85 m boyundadır. Fizik avantajı yüksek olan santraforlardan biridir.

Envigado altyapısında 11 yaşında başlayan Durán, 2019'da profesyonel oldu ve aynı yıl ilk golünü attı. 15 yaşında Primera A'da gol atan en genç ikinci futbolcu olarak dikkat çekti.

2020'de The Guardian "60 En İyi Genç Yetenek" listesine girdi.

Ocak 2021'de MLS takımlarından Chicago Fire ile üç yıllık sözleşme imzaladı. 2022 sezonunda çıktığı 27 lig maçında 8 gol kaydetti ve takımın Golden Boot ödülünü kazandı.

17 yaşında MLS tarihinin en genç yabancı transferi olarak dikkatleri üzerine çekti.

Ocak 2023'te Premier Lig ekibi Aston Villa’ya yaklaşık 18 milyon sterlinlik transferle katıldı.

2023–24 sezonunda ligde 5, UEFA Conference Ligi dahil olmak üzere toplamda 8 gol kaydetti. 2024–25 sezonunda Premier Lig'de 7+5 Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol ile toplam 12 gol attı.

Eylül 2024'te Premier Lig “Ayın Golü” ve BBC “Ayın Golü” ödülüne hak kazandı.

Ocak 2025'te Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüne 77 milyon €'ya (artı 15 milyon € ek opsiyon) transfer oldu. Bu anlaşma Aston Villa'nın Grealish'ten sonra en yüksek ikinci satışı oldu

Al-Nassr formasıyla ligde çıktığı 13 maçta 8 gol ve iki rövaşata performansı ile dikkat çekti.

2019'da U17, 2022'de U20 seviyesiyle başlamış ve 24 Eylül 2022'de Guatemala karşısında çıkan ilk A milli maçıyla Kolombiya formasını giymeye başlamıştır .

Mart 2023'te Japonya karşısında ilk golünü attı; total 17 maçta 3 gol barajına ulaştı.

2024 Copa América'da ikinci olan Kolombiya kadrosunda yer aldı.