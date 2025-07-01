BIST 10.039
DOLAR 39,85
EURO 47,09
ALTIN 4.292,14
HABER /  MAGAZİN

Çağatay Ulusoy sezon finali sonrası imaj yeniledi! Son haline yorum yağdı...

Çağatay Ulusoy sezon finali sonrası imaj yeniledi! Son haline yorum yağdı...

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, hayranlarını yeni imajıyla şaşırttı. Her zaman ki şık ve karizmatik duruşunu bir kenara bırakan Ulusoy, radikal bir imaj değişikliği ile karşımıza çıktı.

Abone ol

Yeni görünümü ile hayranlarını şaşırtan Ulusoy'un bu değişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

REYTİNG REKORLARI KIRDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinin sezon finali yapmasının ardından başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, hem tatil planıyla hem de yeni imajıyla gündeme geldi. Dizide canlandırdığı "Eşref Tek" karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, sezon arasına girer girmez sakallarını kestirdi.

Çağatay Ulusoy sezon finali sonrası imaj yeniledi! Son haline yorum yağdı... - Resim: 0

YENİ PROJE Mİ GELİYOR?

Sezon boyunca karakterine kattığı sert ve karizmatik duruşla dikkat çeken Ulusoy'un sakalsız hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Oyuncunun son halini gören bazı takipçileri, "Yeni projeye hazırlık mı?", "Bambaşka biri olmuş" yorumlarında bulundu.

SAKALLARINA VEDA ETTİ

Dizinin sezon finali sonrası tatile çıkan Ulusoy, hem dinlenmeye çekildi hem de görsel imzası haline gelen sakallarına veda etti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada flaş gelişme
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada flaş gelişme
Erdoğan haftaya DEM Parti heyetini kabul edecek
Erdoğan haftaya DEM Parti heyetini kabul edecek
Hakan Çalhanoğlu, Lautaro ve Inter Başkanı'na cevap verdi
Hakan Çalhanoğlu, Lautaro ve Inter Başkanı'na cevap verdi
81 ilde tüm hayvan pazarları acil koduyla kapatıldı! Şap hastalığı nedir insana bulaşır mı?
81 ilde tüm hayvan pazarları acil koduyla kapatıldı! Şap hastalığı nedir insana bulaşır mı?
Vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
Vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Suriye açıklaması
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Suriye açıklaması
Turgutlu'daki yangına tutuklama! Meğer kene görmüş... İfadesine bakın
Turgutlu'daki yangına tutuklama! Meğer kene görmüş... İfadesine bakın
Yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Bursa Gemlik depremi öncü mü? Naci Görür ve Ahmet Ercan bambaşka şeyler dedi
Bursa Gemlik depremi öncü mü? Naci Görür ve Ahmet Ercan bambaşka şeyler dedi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Leman Dergisi açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Leman Dergisi açıklaması
Yasemin Kay Allen Erdal Kaya ilişkisinde son! Yine ayrıldılar...
Yasemin Kay Allen Erdal Kaya ilişkisinde son! Yine ayrıldılar...
Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı gözaltına alındı! Bomba iddia düğmeye o isim bastı
Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı gözaltına alındı! Bomba iddia düğmeye o isim bastı