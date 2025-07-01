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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada flaş gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada flaş gelişme

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ile ilgili bazı şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine aykırılık suçundan açılan davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı kaldırıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine muhalefet suçundan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

Mahkemenin davaya ilişkin verdiği görevsizlik kararının ardından dosya, itiraz üzerine Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İtirazı değerlendiren Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararını kaldırarak, davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edilmesine hükmetti.

Öte yandan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için açtığı dava ise Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor.

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