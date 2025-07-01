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Turgutlu'daki yangına tutuklama! Meğer kene görmüş... İfadesine bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Turgutlu'daki yangına tutuklama! Meğer kene görmüş... İfadesine bakın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesine bakın...

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Osmancık Mahallesi'nde 29 Haziran Pazar günü çıkan orman yangınının ardından bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, Ö.T'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ö.T'nin ifadesinde, bağ evinde yastığın üzerinde kene gördüğünü, bunun üzerine yastığı yakıp bahçeye attığını söylediği öğrenildi.

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