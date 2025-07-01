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Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı gözaltına alındı! Bomba iddia düğmeye o isim bastı

Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı gözaltına alındı! Bomba iddia düğmeye o isim bastı

Gazeteci Barış Yarkadaş, "İlginç bir süreç…CHP’yi zora sokacak gelişme…" diyerek bomba bir iddiada bulundu. Yarkadaş, "İzmir’de başlayan operasyonların düğmesine CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bastı." dedi ve Tugay'ın İZBETON ve diğer iştiraklerle ilgili şikayetçi olduğunu söyledi.

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 İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında  eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 120 şüpheli gözaltına alındı.

Gazeteci Barış Yarkadaş bomba bir iddiada bulundu ve "İzmir’de başlayan operasyonların düğmesine CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bastı." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yarkadaş şunları kaydetti:

"İlginç bir süreç…

CHP’yi zora sokacak gelişme…

İzmir’de başlayan operasyonların düğmesine CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bastı.

Tugay, İZBETON ve diğer iştiraklerle ilgili ŞİKAYETÇİ oldu.

Tunç Soyer dönemine dair şikayetlerde bulunan Cemil Tugay’ın verdiği bilgiler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma dosyasında “müşteki” olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON’un olduğu öğrenildi."

Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı gözaltına alındı! Bomba iddia düğmeye o isim bastı - Resim: 0

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