Skandal ortaya çıktı! Rektör Semih Aktekin, eşi için seramik bölümünü taşıdı

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, iddiaya göre, eşi Banu Aktekin'in Cam ve Seramik bölümünü kazanmasından sonra bölümü Hacıbektaş ilçesinden Avanos ilçesine taşıdı. Banu Aktekin mezun olduktan sonra bölüm tekrar Hacıbektaş'a alındı. Rektörün, eşinin rahat gidip gelebilmesi için bölümü taşıdığı öne sürüldü.

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Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in eşi Banu Aktekin 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında özel yetenek sınavı ile Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'ne ek yerleştirme sonuçlarının ardından girdi. Özel yetenek sınavı için açılan ek kontenjandan da sadece 1 kişi alınması ve onun da Rektörün eşi Banu Aytekin’in olması ise dikkat çekti.

Eşi için bölümü başka ilçeye aldırdı

Sözcü'de yer alan habere göre, Rektör Aktekin, eşinin bölüme öğrenci olarak başlamasının ardından senato kararıyla Hacıbektaş ilçesinde bulunan Cam ve Seramik bölümünü Nevşehir merkeze 10 km uzaklıkta bulunan Avanos ilçesine taşıdı.

Mezuniyet sonrası bölüm eski yerine alındı

Rektör Aktekin, eşinin 4 yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olmasının ardından Cam ve Seramik bölümünü tekrar senato kararıyla Nevşehir merkeze 55 km uzaklıkta bulunan Hacıbektaş ilçesine aldırdı.

Mezuniyet töreninde eşinin yanında

Öte yandan Rektör Aktekin’in eşi Banu Aktekin’i mezuniyet töreninde de yalnız bırakmadığı ortaya çıktı. Aktekin’in mezuniyet töreninde eşi Banu Aktekin’i sarılarak kutladı.

Devletin aracını da kızı için tahsis etmişti

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, devletin resmi plakalı aracını 12 yaşındaki kızının öğrenci servisine çevirmesiyle de gündeme gelmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Kaynak: Sözcü