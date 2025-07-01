Marmara'da korkutan deprem! Bursa, Yalova İstanbul sallandı

Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa ve Yalova'da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; Bursa'da saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada "Burası maalesef Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu yıkıcı depremlerin olduğu bölge olması açısından önemli" dedi.

Depremin derinliği 9,82 kilometre olarak kaydedildi.

İstanbul'da hissedildi

Öte yandan deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin büyüklüğünü 4.0 olarak belirtti.

Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu yıkıcı depremlerin olduğu bölge olması açısından önemli.

Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bursa'nın içinden geçen aktif faylar var. 1964'te 6,7 depremlerin olduğu bölge. Oradan Ege'ye doğru devam eder. Burası maalesef Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu yıkıcı depremlerin olduğu bölge olması açısından önemli. Bu güney kolu üzerinde tehlikeli olduğu yerler bu bölgeler, Bursa civarı, İznik civarı, Yalova civarı... Biz zaten İstanbul'u konuşurken Marmara'yı konuşalım diye vurguluyoruz. Tüm Marmara bölgesi etkilenir. Bu civardaki depremler bu bölgelerde sıklıkla olan depremler bunlar çok önemli değil ama bizi uyarması açısından önemli.