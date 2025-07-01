Beşiktaş 2. transferini resmen duyurdu! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor...

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Roma ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İngiliz forvet yola çıktı, bugün İstanbul'da olacak.

Abone ol

Kadro yapılanması kapsamında ilk olarak sol bek oyuncusu David Jurasek'i kadrosuna katan Beşiktaş 2.transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibi Roma’dan 27 yaşındaki golcü futbolcu Tammy Abraham'ı transfer ettiğini duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır.”

"Geliyor"

Öte yandan Siyah - beyazlıların sosyal medya hesabından "Geliyor" ifadesiyle paylaşılan videoda İngiliz futbolcu yer aldı.

Videoda Abraham, İstanbul'a gelirken uçakta Beşiktaş taraftarına seslendi ve, "Merhaba Kara Kartallar. Sizin için geliyorum. Havalimanında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor. Tammy Abraham'ı taşıyan uçak saat 18.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.

15 milyon euro bonservis

Sport Mediaset'in haberine göre Tammy Abraham'ın Beşiktaş'a 2030'a kadar toplam maliyeti 33 milyon euro olacak.

Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma dahil olacak Abraham için 2 milyon euro kiralama bedeli, 13 milyon euro bonservis olmak üzere toplam 15 milyon euro ödenecek. Ayrıca 2 milyon euro bonus maddesi de yer alıyor.

4 yıllık sözleşme

Beşiktaş'tan senelik 4 milyon euro maaş alacak olan Abraham, siyah-beyazlı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tammy Abraham kimdir?

Tammy Abraham, 2 Ekim 1997 yılında İngiltere'nin Londra eyaletinde bulunan Camberwell bölgesinde dünyaya geldi. Tammy Abraham, İtalyan kulübü Milan'da ve İngiltere millî takımında forvet pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcudur.

Chelsea'nin akademisinden yetişen Abraham, kulübü adına ilk profesyonel maçına 2016 yılında çıktıktan sonra Championship takımı Bristol City'de bir sezon kiralık oynamıştır. Orada, kulübe özel Sezonun Oyuncusu, Sezonun Genç Oyuncusu ve en golcüsü ödülü kazanarak tek sezonda bunu başaran ilk futbolcu olmuştur.

Ardından Swansea City'de de bir sezon kiralık oynamış, ancak takımı sezonun sonunda Premier League'den küme düşmüştür. 2018 yılında bu sefer Aston Villa'ya kiralanmış ve orada kulübü adına 25 gol atarak 1977'den beri bunu başaran ilk futbolcu olmuştur.

2019 yılında Chelsea'ye dönen Abraham, 2019-20 sezonunda 18 gol atmış ve ayrıca kulüpteki son sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştır. 2021 yılında 40 milyon € bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Roma'ya transfer olmuştur. Serie A'daki ilk sezonunda 17 gol atmış ve UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasını kazanan takımın parçası olmuştur.

İngiltere'nin genç millî takımlarında forma giyen Abraham, 18 yaş altı seviyesinden itibaren hepsinde forma giymiştir. Ayrıca Polonya'da düzenlenen 2017 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda oynamıştır. A millî takımda ilk kez Kasım 2017'de forma giymiştir. Santrfor/Forvet mevkiinde oynamaktadır.

Tammy Abraham'ın oynadığı takımlar

Chelsea (altyapı ve A takım), Bristol City (kiralık), Swansea City (kiralık), Aston Villa (kiralık), Roma (2021 – 2024), Milan (2024 itibarıyla) 2021 yılında Roma’ya transfer olan Abraham, burada geçirdiği başarılı sezonun ardından 2024 yaz transfer döneminde Serie A ekiplerinden Milan’a transfer olmuştur. Güncel olarak İtalyan devi Milan’da forma giymektedir.