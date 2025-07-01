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Kabataş liseli Deniz Güler dünyanın gözde 30 üniversitesini peşine taktı

Kabataş liseli Deniz Güler dünyanın gözde 30 üniversitesini peşine taktı

İSTANBUL Kabataş Erkek Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi Deniz Güler, dünyanın önde gelen üniversitelerini peşinden koşturdu. ABD, Kanada ve Avrupa'daki 30 üniversiteden burslu kabul alarak tarihe geçen Güler, tercihini ise ABD'den yana kullandı.

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Türkiye'nin en iyi liseleri arasında kabul edilen Kabataş Erkek Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi olan Deniz Güler, dünyanın önde gelen üniversitelerini kıyasıya bir rekabete soktu. ABD, Kanada ve Avrupa'dan 30'un üzerine üniversiteden burslu eğitim teklifi alarak tarihe geçen Güler, tercihini kendisine 80 bin 500 dolarlık eğitim desteği sağlayan ABD'nin Pennsylvania Üniversitesi'nin Biyofizik bölümünden yana kullandı. 

Kabataş okulu tarihine geçti

Kabataş liseli Deniz Güler dünyanın gözde 30 üniversitesini peşine taktı - Resim: 0Kabataş Erkek Lisesi, okul tarihine geçen başarıya kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "12. sınıf öğrencimiz Deniz Güler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere ve Hollanda'dan 30 farklı üniversiteden burslu kabul alarak okul tarihine geçti. Deniz Güler; akademik başarısı, bilimsel merakı ve liderlik potansiyeliyle, dünyanın en seçkin üniversiteleri tarafından büyük ilgi gördü." ifadelerine yer verdi. 

ABD'deki üniversiteyi seçti

Kabataş liseli Deniz Güler dünyanın gözde 30 üniversitesini peşine taktı - Resim: 1Deniz Güler'in eğitimine Pennsylvania Üniversitesi'nde devam edeceği bilgisi verilen açıklamada "Deniz Güler, bu olağanüstü başarıların ardından eğitimine University of Pennsylvania'da çift anadal (Biophysics & Bioengineering) yaparak ve Penn World Scholar olarak devam edecek. Öğrencimiz Deniz Güler'i yürekten tebrik ediyor, dünya bilimine ve insanlığa katkı sağlayacağına olan inancımızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kabataş liseli Deniz Güler dünyanın gözde 30 üniversitesini peşine taktı - Resim: 2

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