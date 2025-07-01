DEM Parti tarih verdi! PKK ne zaman silah bırakacak?

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın temmuz ayında Terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakacağı yönündeki iddiaya cevap verdi. Sezai Temelli, gelecek hafta konuya ilişkin gelişmelerin olabileceğini söyledi. DEM Parti'nin yeni ziyaret turuna ilişkin de konuşan Temelli, önce Beştepe'ye sonra İmralı'ya gideceklerini ifade etti.

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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Meclis'te kurulması planlanan komisyonun çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini hatırlatan DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, "Bu konudaki önerilerimizi yazılı olarak yarın Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ileteceğiz. Kendileri, partilerden gelen öneriler çerçevesinde geniş bir konsensüse ulaşarak, komisyonu hayata geçirecek diye bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

PKK Temmuz'da silah bırakacak mı?

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, bir basın yayın kuruluşunda, terör örgütü PKK'nın temmuz ayı içerisinde silah bırakacağına dair yayımlanan habere ilişkin, "Bizde böyle bir bilgi yok. Bu gelişmelerin önümüzdeki hafta olma olasılığı var gibi gözüküyor." ifadesini kullandı.

Bizde böyle bir bilgi yok. Bu gelişmelerin önümüzdeki hafta olma olasılığı var gibi gözüküyor."



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Temelli, DEM Parti heyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi partilerle görüşme takvimine dair soruya ise "Sayın Pervin Buldan, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ayın 8'i, 9'u gibi Cumhurbaşkanıyla, daha sonra da siyasi partilerle görüşüp, ondan sonra İmralı'ya gitme niyetlerinin olduğunu söylemişlerdi. Sanırım bu takvim işleyecek." cevabını verdi.