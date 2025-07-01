MHP, Leman dergisindeki karikatüre Bahçeli'nin sözüyle tepki gösterdi

Leman dergisindeki karikatür büyük tepki çekti. Bir tepki de MHP'den geldi. Gece yarısı MHP'nin sosyal medya hesabından, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 2013 yılında yaptığı "Peygamber efendimizin yolu yolumuzdur, sözü sözümüzdür" açıklaması paylaşıldı.

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Haftalık mizah dergisi Leman, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer verdiği bir karikatür nedeniyle kamuoyunda geniş tepkiye yol açtı. Söz konusu karikatürde Hz. Muhammed ve Hz. Musa alaycı bir biçimde tasvir edildi.

Karikatürün sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılanması sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, karikatürü çizen kişi ile derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü gözaltına alındı.

MHP ise gece yarısı Bahçeli'nin 2013'te yaptığı "Peygamber efendimizin yolu yolumuzdur, sözü sözümüzdür" açıklamasını paylaşarak, dergiye ve karikatüre tepki gösterdi.