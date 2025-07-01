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Hazreti Muhammed karikatürü çizen kişinin İslam düşmanlığı ortaya çıktı

Hazreti Muhammed karikatürü çizen kişinin İslam düşmanlığı ortaya çıktı

Leman dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürü çizen Doğan Pehlevan isimli şahıs gözaltına alındı. Ortaya çıkan bir sosyal medya paylaşımı şahsın İslam düşmanlığını ortaya çıkardı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında karikatürü çizen kişi ile derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü hakkında gözaltı kararı verildi.

İSLAM DÜŞMANI

Hazreti Muhammed'in karikatürünü çizen Leman dergisi çalışanı Doğan Pehlevan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Ortaya çıkan sosyal medya paylaşımları ise şahsın İslam düşmanlığını gözler önüne serdi. 

Hazreti Muhammed karikatürü çizen kişinin İslam düşmanlığı ortaya çıktı - Resim: 0

Hazreti Muhammed karikatürü çizen kişinin İslam düşmanlığı ortaya çıktı - Resim: 1

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