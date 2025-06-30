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Rusya'nın dış borcu 317,5 milyar dolara yükseldi

Rusya'nın dış borcu 317,5 milyar dolara yükseldi

Rusya'nın dış borcu, yılın ilk çeyreğinde 26,7 milyar dolar artarak 1 Nisan itibarıyla 317,5 milyar dolara çıktı.

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Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin dış borcundaki son duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

Rusya'nın dış borcunun ilk çeyrekte arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya'nın dış borcu, yılın ilk çeyreğinde 26,7 milyar dolar artışla 1 Nisan 2025 itibarıyla toplam 317,5 milyar dolara yükseldi." denildi.

Açıklamada, artışın ana nedeni olarak, rublenin değer kazanmasıyla borcun dolar karşılığında yaşanan yükselişe işaret edildi.

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