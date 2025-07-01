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Leman Dergisi Hz Muhammed karikatüründe ne vardı dergi toplatılıyor büyük tepki var

Leman Dergisi Hz Muhammed karikatüründe ne vardı dergi toplatılıyor büyük tepki var

Leman dergisi son sayısındaki bir karikatürle büyük tepki çekti. Karikatürde Hz. Muhammed ile Hz. Musa'yı resmeden derginin olay sayısı için toplatma kararı verildi.

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Leman dergisinin son sayısında yayımlanan karikatür, İslam dinine ve Hz. Muhammed’e yönelik saygısızlık gerekçesiyle kamuoyunda geniş tepkilere yol açtı. Tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı.

Karikatürde ne vardı?
Bombaların yağdığı bir şehirin üzerinde Hz. Muhammed ve Hz. Musa 'melek' olarak selamlaşırken karikatürize edildiler. 

4 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eser sahibi, genel yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerden 4’ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Leman için toplatma kararı

Leman dergisinin ilgili sayısına toplatma kararı verilirken, derginin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

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