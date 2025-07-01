Dijital çağın salgını: Kuru göz

Gözleriniz sürekli yanıyor, kumlu gibi mi hissediyorsunuz? Bilgisayar başında veya klimalı ortamlarda gözleriniz kızarıp sulanıyorsa dikkat! Kuru göz hastalığı, modern yaşamın gizli kabusu olarak yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Medipol Sağlık Grubu Göz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tunç, hastalığın nedenlerine göre kişiye özel tedavinin şart olduğunun altını çiziyor.

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Basit sanılan ama büyük bir tehdit oluşturan kuru göz hastalığı, toplumda yaygın ama hafife alınıyor. Gözyaşı üretimindeki azalma veya buharlaşma artışıyla ortaya çıkan bu tablo; yanma, batma ve görme kalitesinde düşüşe yol açarken, tedavide kişiye özel tanı şart. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tunç, nedenin doğru tespiti, tedavi başarısının anahtarı olduğunu belirtti.

BUHARLAŞMA YA DA SALGI AZALMASINDAN KAYNAKLANABİLİR

Gözün iki temel tipi olduğuna dikkat çeken Dr. Tunç, “Birincisi buharlaşmaya bağlı, diğeri ise gözyaşı salgısının azlığına bağlı kuruluk. Buharlaşma çevresel faktörlere bağlı gelişirken, salgı azlığı çoğunlukla romatolojik ya da otoimmün hastalıklara bağlı gelişiyor. Bu ayrımı yapmak tedavide çok önemli” dedi. Tedavinin mutlaka hastaya özel planlanması gerektiğini vurgulayan Dr. Tunç, gözyaşı damlalarının seçiminin de büyük hassasiyet gerektirdiğini belirtti. Dr. Tunç, “Uzun süreli kullanımda koruyucu madde içermeyen damlalar tercih edilmeli. Kirpik diplerinde yağ azalması olan hastalara yağlı içerikli, buharlaşma baskınsa hiyaluronik asit içeriği yüksek damlalar öneriyoruz” diye konuştu.

STEROİD DAMLALAR HEKİMSİZ KULLANILMAMALI

Kortizonlu (steroid) damlaların bilinçsizce kullanılmasının ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında da bulunan Dr. Tunç, “Steroidler ilk kullanımda hastaya ciddi rahatlama sağlar ancak uzun süre kontrolsüz kullanımı katarakt ya da göz tansiyonu gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Mutlaka hekim gözetiminde kullanılmalı” ifadesini kullandı.

HAYAT TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ ETKİLİ OLABİLİR

Buharlaşmaya bağlı kurulukta çevresel faktörlerin etkisine dikkat çeken Dr. Tunç, “Telefon, bilgisayar ekranına uzun süre bakmak, klimalı ortamlar, rüzgâr gibi faktörler gözyaşını hızla buharlaştırır. Bu tür kuruluklarda yaşam tarzı düzenlemesiyle semptomlar önemli ölçüde azalabilir” dedi. Gözyaşı üretiminin ciddi şekilde azaldığı ileri vakalarda ise otolog serum veya PRP damla tedavisinin etkili olabildiğini belirten Dr. Tunç, “Hastadan alınan kan özel işlemlerden geçirilerek damla formuna getirilir. PRP damlalar, göz yüzeyinin iyileşmesini destekler. Özellikle ağır ve dirençli kuru göz hastalarında yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz” şeklinde konuştu.