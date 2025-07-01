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Kerem Aktürkoğlu’dan Leman paylaşımı

Kerem Aktürkoğlu’dan Leman paylaşımı

Peygamber Efendimize saygısızlık yapan Leman dergisine bir tepki de Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Aktürkoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Leman dergisinin son sayısında yayımlanan karikatür, İslam dinine ve Hz. Muhammed’e yönelik saygısızlık gerekçesiyle kamuoyunda geniş tepkilere yol açtı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimiz (S.A.V) biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz!" dedi.

Kerem Aktürkoğlu’dan Leman paylaşımı - Resim: 0

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