Bakan Tunç duyurdu! Leman dergisine soruşturma: 4 kişi hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldığını ve 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Bakan Tunç, inançlara saygısızlığın toplumsal barışı tehdit ettiğini belirterek, gerekli hukuki adımların atılacağını vurguladı.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman isimli derginin Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inançlara yönelik saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz.

Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslüman'ın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklamasında ilgililer hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatürün yayınlanmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup ilgililer hakkında gözaltı kararı verilmiştir, gelişmelerden bilgi verilecektir" denildi.

Karikatür çizeri, 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.