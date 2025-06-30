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Bodrum’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bodrum’daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde yüksek gerilim hatlarından çıktığı tahmin edilen orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık orman ve makilik alan zarar görürken, bir AVM tahliye edildi ve Bodrum-Turgutreis kara yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ortakent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hatlarından kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi. Yangın bölgesine bazı tankerler de su taşıdı.

Bölgedeki bir alışveriş merkezi güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Bodrum-Turgutreis kara yolu ise yangın söndürme araçları ile ekiplerin kolay ulaşım sağlayabilmesi için kapatıldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangın, hava araçlarının yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 4 hektarlık ormanlık ve makilik alanın zarar gördüğü, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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