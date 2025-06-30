Dünyaca ünlü oyuncudan örnek hareket! Lösemi hastası çocuğun hayallerini gerçekleştirdi...

HOLLYWOOD'un sevilen oyuncusu Chris Hemsworth'tan çok özel hareket! Geçtiğimiz hafta kendisinin hayranı olan lösemi hastası Ömer Kağan için bir video yayınlayan oyuncu en kısa zamanda görüntülü görüşeceklerini söylemişti.

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HOLLYWOOD'un sevilen oyuncusu olan Chris Hemsworth'tan çok özel hareket! Geçtiğimiz hafta kendisinin hayranı olan lösemi hastası Ömer Kağan için bir video yayınlayan oyuncu en kısa zamanda görüntülü görüşeceklerini söylemişti.

HOLLYWOOD YILDIZINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Chris Hemsworth, videosunda şu sözlere yer vermişti:

“Senin dünyadaki en cesur çocuklardan biri olduğunu duydum. Şu anda setteyim, yeni ‘Avengers’ filmini çekiyoruz. Orada senden bahsediyoruz. Ve ‘Bu çocuk gerçek bir kahraman gibi!’ dedik. Sen hepimize ilham veren, gerçek bir kahramansın. Senin sahip olduğun güç ve cesaret hepimizin bir araya gelip sahip olabileceğinden çok daha fazla. Güçlü ve olumlu kal, olur mu?”

Chris Hemsworth önceki günse Ömer Kağan’ın hayalini gerçekleştirdi. Oyuncu, Ömer Kağan ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi.

‘SÜPER KAHRAMANSIN’

Ömer Kağan’ın ailesi, buluşmanın videosunu paylaşarak şunları söyledi:

“Bugün oğlumuz, hayranı olduğu Chris Hemsworth ile tanışma fırsatı buldu. O kadar duyarlı, kalpten biri ki. Açıkçası ben de ona hayran kaldım. Gerçekten sevilmeyi hak eden bir insan. En çok şu sözleri beni derinden etkiledi: ‘Gerçek süper kahraman biz değiliz, Ömer Kağan. Ben hep buradayım, sizin dostunuzum. Ömer Kağan ne zaman isterse görüntülü konuşabiliriz.”