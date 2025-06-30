Mersin'de oto yıkamacıda 4 ceset bulundu! Hepsi yakın arkadaş ve en genci 18'inde...

MERSİN'de bir oto yıkamacıda 4 ceset bulundu. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen 4 gencin yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Cesetler, aileleri kayıp ihbarında bulununca yapılan aramada ortaya çıktı. Gençlerle birlikte bir köpek de ölü olarak bulundu.

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Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir oto yıkamacıya giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Şehit Burak Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, şoke eden manzarayla karşılaştı.

Çocuklarına ulaşamayan ailelerin ihbarı üzerine Sağlık Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya giren ekipler çalışır vaziyetteki otomobilde gençlerin cesedini buldu.

Ölenlerin isimleri

Otomobilin içerisinde dükkan sahibi 22 yaşındaki Arda G. (22), arkadaşları 25 yaşındaki Yiğithan U., 24 yaşındaki Abdulvahit B'yi ölü olarak buldu. 18 yaşındaki Butahan A'nın cesedi ise lavabonun önünde bulundu. 4 genç ile birlikte köpeklerinin de öldüğü belirlendi.



Uyuşturucu kurbanı mı oldular?

Oto yıkamacıdaki incelemede, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi. İlk tespitlere göre vücutlarında ateşli silah yaralanması bulunmayan gençlerin cenazeleri, incelemenin ardından Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Garaj kapısı kapalı olan iş yerinde uyuşturucu kullanımı veya egzoz gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri değerlendirilen gençlerin kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belirlenecek. Öte yandan, yaşamını yitiren gençlerden ikisinin, park halindeki otomobili oto yıkamacının içerisine sürmeleri güvenlik kamerasınca görüntülendi.