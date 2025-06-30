BIST 9.902
DOLAR 39,76
EURO 46,63
ALTIN 4.196,89
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de oto yıkamacıda 4 ceset bulundu! Hepsi yakın arkadaş ve en genci 18'inde...

Mersin'de oto yıkamacıda 4 ceset bulundu! Hepsi yakın arkadaş ve en genci 18'inde...

MERSİN'de bir oto yıkamacıda 4 ceset bulundu. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen 4 gencin yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Cesetler, aileleri kayıp ihbarında bulununca yapılan aramada ortaya çıktı. Gençlerle birlikte bir köpek de ölü olarak bulundu.

Abone ol

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir oto yıkamacıya giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Şehit Burak Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, şoke eden manzarayla karşılaştı.

Mersin'de oto yıkamacıda 4 ceset bulundu! Hepsi yakın arkadaş ve en genci 18'inde... - Resim: 0Çocuklarına ulaşamayan ailelerin ihbarı üzerine Sağlık Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya giren ekipler çalışır vaziyetteki otomobilde gençlerin cesedini buldu. 

Ölenlerin isimleri
Otomobilin içerisinde dükkan sahibi 22 yaşındaki Arda G. (22), arkadaşları 25 yaşındaki Yiğithan U., 24 yaşındaki Abdulvahit B'yi ölü olarak buldu. 18 yaşındaki Butahan A'nın cesedi ise lavabonun önünde bulundu. 4 genç ile birlikte köpeklerinin de öldüğü belirlendi. 

Mersin'de oto yıkamacıda 4 ceset bulundu! Hepsi yakın arkadaş ve en genci 18'inde... - Resim: 1
Uyuşturucu kurbanı mı oldular?
Oto yıkamacıdaki incelemede, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi. İlk tespitlere göre vücutlarında ateşli silah yaralanması bulunmayan gençlerin cenazeleri, incelemenin ardından Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'de oto yıkamacıda 4 ceset bulundu! Hepsi yakın arkadaş ve en genci 18'inde... - Resim: 2Garaj kapısı kapalı olan iş yerinde uyuşturucu kullanımı veya egzoz gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri değerlendirilen gençlerin kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belirlenecek. Öte yandan, yaşamını yitiren gençlerden ikisinin, park halindeki otomobili oto yıkamacının içerisine sürmeleri güvenlik kamerasınca görüntülendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İzmir, Manisa, Antalya yanıyor! En kötüsü Seferihisar ve Menderes'de...
Foto Galeri İzmir, Manisa, Antalya yanıyor! En kötüsü Seferihisar ve Menderes'de... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rekabet Kurulu'ndan iki firmaya 42,7 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan iki firmaya 42,7 milyon lira ceza
Orman yangınları! Bakan Ali Yerlikaya: 50 binin üzerinde vatandaş güvenli bölgelere alındı
Orman yangınları! Bakan Ali Yerlikaya: 50 binin üzerinde vatandaş güvenli bölgelere alındı
Zekeriya Yapıcıoğlu: Saltanat rejimini geri getirmeye çalışanlar olursa ilk biz karşı dururuz
Zekeriya Yapıcıoğlu: Saltanat rejimini geri getirmeye çalışanlar olursa ilk biz karşı dururuz
A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı
A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı
Bodrum da yanıyor! İş yerlerine çok yakın, panik büyük
Bodrum da yanıyor! İş yerlerine çok yakın, panik büyük
Erdoğan ödül verdi damadı Selçuk Bayraktar ve Ali Koç detayı dikkat çekti
Erdoğan ödül verdi damadı Selçuk Bayraktar ve Ali Koç detayı dikkat çekti
Türkiye, Afrika'yı dünya ticaret koridorlarına bağlayacak! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı
Türkiye, Afrika'yı dünya ticaret koridorlarına bağlayacak! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı
'Erdoğan eşyalarını topladı, Efkan Ala engel oldu' iddiasına DMM'den yalanlama
'Erdoğan eşyalarını topladı, Efkan Ala engel oldu' iddiasına DMM'den yalanlama
Fethiye'de İsviçreli yamaç paraşütçüsü yola düştü!
Fethiye'de İsviçreli yamaç paraşütçüsü yola düştü!
Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu! Son isteği bakın neymiş
Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu! Son isteği bakın neymiş
Tarih verildi mi? PKK, 3 ila 10 temmuz arasında silah bırakacak
Tarih verildi mi? PKK, 3 ila 10 temmuz arasında silah bırakacak
Ehliyet yenileme son günü 31 Temmuz 2025! 15 lira olan cipli ehliyet ücreti 7 bin 438 TL olacak
Ehliyet yenileme son günü 31 Temmuz 2025! 15 lira olan cipli ehliyet ücreti 7 bin 438 TL olacak