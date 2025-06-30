Ehliyet yenileme son günü 31 Temmuz 2025! 15 lira olan cipli ehliyet ücreti 7 bin 438 TL olacak

1 Ağustos 2025 tarihi itibariyle ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL'ye çıkacak! Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre de 31 Temmuz 2025'te sona erecek. Cipli ehliyet almak için acele edin zira sadece 1 ay kaldı ve son tarihe bırakırsanız randevu sorunu yaşayabilirsiniz. Ehliyet yenileme için gerekli belgeler eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve ödeme dekontu lazım.

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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde sona geliniyor. 1 Ocak 2016 öncesinde düzenlenen eski tip ehliyetlerin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar cipli ehliyetlerle değiştirilmesi zorunlu. 31 Temmuz itibariyle değişmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak.



Cipli ehliyet yenileme ücreti

Cipli ehliyet yenileme işlem ücreti şu anda sadece 15 lira alınarak yapılıyor. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar değişim yapmazsanız sadece 1 gün sonra 15 lira yerine cipli ehliyet için 7 bin 438 TL ödeyeceksiniz.

Ehliyet yenileme belgeleri neler?



Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler şunlar:

-Eski tip sürücü belgesi,

-Sürücü sağlık raporu,

-Son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf

-Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont.

-Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor. Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor. Bir çok bankadan bu ücreti yatırabilirsiniz.

Ehliyet nasıl yenileniyor nereye başvuruluyor

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.