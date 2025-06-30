Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Taviz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan "Enflasyonla mücadelede tavizsiz duruşumuzu koruyoruz." dedi.

Abone ol

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Dengelerin kurulması, istikrarın sağlanması, fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Muhalefetin, Türkiye'yi batağa sürüklemek isteyen savaş baronlarının ekmeğine yağ süren sorumsuz söylemlerine rağmen oyuna gelmedik." ifadesini kullandı.

Enflasyon mesajı

Erdoğan "Popülist politikalara tevessül ederek ülke ve milletimize bedel ödetmedik. Son üç ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı, güven tazeledi. Risk primimiz düşüyor, TL'ye güven yükseliyor. Enflasyonla mücadelede tavizsiz duruşumuzu koruyoruz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

TİM'in 32'nci genel kuruluna başarılar diliyorum. İhracatın şampiyonları olarak iş insanlarımızı tebrik ediyorum.

TİM 33 yıldır sadece çatı kuruluş olmanın ötesinde ihracatın stratejik aklını oluşturan, yön veren bir vizyon merkezi haline geldi. Şunu konuşmanın hemen başında belirtmek istiyorum. Türkiye'nin gıptayla takip edilen büyüme ve kalkınma hamlesi, işimiz üretim gücümüz ihracat ilkesini belirlemiş ihracatçıların özverili çabasıyla yazılıyor.

Türkiye'nin gıptayla takip edilen büyüme ve kalkınma hamlesi, işimiz üretim gücümüz ihracat ilkesini belirlemiş ihracatçıların özverili çabasıyla yazılıyor."

Türk ihracatçısı denilince dünyada tedarikçi değil, çözüm ortağı, güven markası anlaşılıyor.

Tüm ihracatçılarımızı tüm firmalarımızı işçilerimizden nakliyecilerimize kadar zincirin tüm halkalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Bizler bu topraklarda alın terini akıl ve vizyonla yoğurarak çalışan ve üreten bir milletiz. Elde ettiğimiz hiçbir başarı bize altın tepsiyle sunulmadı. Dikensiz gül bahçesinde yürüyerek gelmedik, canımızı dişimize takarak geldik.

Her biriniz Türkiye'nin bu günlere ulaşmasına çok büyük katkılar yaptınız.

Henüz yolun başındayız, önümüzde gidecek çok yolumuz var, kalan yolu da omuz omuza yürüyeceğiz. Çalışarak, üreterek, satarak, yeni pazarlar bularak Türkiye'nin ihracatta belirlenen yere gelmesini sağlayacağız.

Henüz yolun başındayız, önümüzde gidecek çok yolumuz var, kalan yolu da omuz omuza yürüyeceğiz. Çalışarak, üreterek, satarak, yeni pazarlar bularak Türkiye'nin ihracatta belirlenen yere gelmesini sağlayacağız.

Bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz.

İçinden geçtiğimiz dönem yalnızca konjonktürel dalgalanmaların değil, kırılmaların da yaşandığı eşik niteliğindedir. İnsanlık tarihine damga vuran pandeminin sağlık boyutunu geride bıraksak da salgının tetiklediği krizin tahribatı halen tam anlamıyla telafi edilemedi. Ticarette korumacılık politikaları yeniden yükselişe geçerken serbest ticarette daralmalar meydana geliyor. Ticaret savaşları belirsizlik ortamını güçleştiriyor. Birçok alanda risklerin arttığı, tehditlerin çeşitlendiği süreçle karşı karşıyayız. Bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz.

Dengelerin kurulması, istikrarın sağlanması, fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak. Türkiye olarak yol haritamızı bu gerçeği göz önünde bulundurarak belirliyoruz.

İşi şansa bırakmıyor, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Muhalefetin, Türkiye'yi batağa sürüklemek isteyen savaş baronlarının ekmeğine yağ süren sorumsuz söylemlerine rağmen oyuna gelmedik. Ülkemizi bölgemizdeki çatışma ve savaşların çeperinde tutmayı başardık. Sürekli değişen küresel ekonomik ve siyasi iklimin bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermedik. 2024 yılı ülkemiz açısından önemli başarıların olduğu bir yıl oldu.

2025 yılında da ekonomimizdeki ivme devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 2 büyüme kaydetti, 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdik.

2025 yılında da ekonomimizdeki ivme devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 2 büyüme kaydetti, 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdik.

Popülist politikalara tevessül ederek ülke ve milletimize bedel ödetmedik. Son üç ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı, güven tazeledi. Risk primimiz düşüyor, TL'ye güven yükseliyor. Enflasyonla mücadelede tavizsiz duruşumuzu koruyoruz. Mayıs ayında yıllık enflasyon son 3.5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmek istiyoruz.

Uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

Serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, çifte vergilerin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk, kuruyoruz. 24.7 milyar liralık kaynağı firmaların emrine verdik. 2025 yılı için 33 milyar liralık destek bütçesine sizlerin istifadesine sunuyoruz. 2028 yılına kadar uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sini Türkiye üretiyor. Zırhlı kara araçlarında adeta küresel markaya dönüştük. KAAN'a olan taleplerin artacağını hep beraber göreceğiz. İHA'lardaki küresel başarıyı savaş uçaklarında da elde edeceğiz. Savunma sanayimize çamur atmaya çalışan iş bilmezlere rağmen bunu başaracağız.

Otomotiv sektörümüz Avrupa'nın 4, dünyanın ise 12'nci büyük otomotiv üretim üssüdür

Müteahhitlik alanında dünyada şirket sayısında ikinci sırada yer alıyoruz.

Ziyaret ettiğimiz birçok ülkede Türk dizileri izleyerek Türkçe öğrenmiş gençlerle karşılaşıyoruz.

Türkiye Yüzyılı ülkümüzü inşallah beraberce gerçekleştireceğiz. Kısa mesafe koşucusu değiliz, biz maraton koşucusuyuz. Yükümüz ağır, yolumuz uzundur.