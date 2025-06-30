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Bakan Işıkhan işsizlik oranını değerlendirdi

Bakan Işıkhan işsizlik oranını değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2025 dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranı açıklamada bulunarak, "Son 25 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı; bu yılın mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti dedi"

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yayımladığı Mayıs 2025 dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Bakan Işıkhan, şunları ifade etti:

 "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz işgücü verilerinde de olumlu seyri devam ettiriyor. Son 25 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı; bu yılın mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. 69 bin kişi azalan işsiz sayısı; 2 milyon 972 bin kişiye geriledi. Genç nüfusta da azalan işsizlik oranı, aynı dönemde 0,3 puan gerileyerek yüzde 15,4 oldu. İstihdam destekleyici politikalarımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. İstihdam sayısı aynı dönemde 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49'a ulaştı. İşgücü piyasasında yaşanan değişimleri ele alarak çalışma hayatını güçlendirmek için uyguladığımız temel politikalarımız sayesinde işgücümüz aynı dönemde bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişiye ulaştı"

 "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz işgücü verilerinde de olumlu seyri devam ettiriyor. Son 25 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı; bu yılın mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.
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