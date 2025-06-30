CHP kurultay davasında Mutlak Butlan kararı istendi! Duruşmadaki sıcak gelişmeler

CHP'nin kurultay davasından son dakika haberi geldi. Mutlak Butlan kararı istenen duruşmada mahkeme heyeti davayı 8 Eylül 2025 tarihine erteledi. Mahkeme, görevsizlik kararına yapılan itiraz sürecinin kesinleşmesini bekleme kararı aldı. Duruşmada Lütfü Savaş'ın avukatı mutlak butlan kararı verilmesini istedi. Davayı açan Lütfü Savaş ile geri dönerim diyen Kemal Kılıçdaroğlu duruşmaya katılmadı.

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Bugün CHP'de genel başkan değişikliğiyle sonuçlanan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin mutlak butlan tartışmaları sürerken, gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın yeni duruşmasındaydı.

Duruşmada mutlak butlan talep edildi. Mahkeme heyeti 'butlan' kararı vermedi duruşmayı 8 Eylül 2025 tarihine erteledi. Mahkeme, görevsizlik kararına yapılan itiraz sürecinin kesinleşmesini bekleme kararı aldı.

Karar sonrası açıklama yapan Ali Mahir Başarır, "Bu ülkeyi erken seçime götürmek istiyoruz. Bizim gündemimiz bu. Bana göre 4 şizofrenik dilekçeyle dava açılıyor Bu davanın bir karşılığı yok. Bu davanın sonucundan da eminiz. Biz bizim gündemimizle koşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Duruşmada neler oldu?

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay davasının olduğu gün Ankara dışına çıkmayı tercih ederken, davayı açan Lütfü Savaş da duruşmaya katılmadı. Davanın saat 10.04'te başlayan duruşmasında CHP Parti Meclisi Üyeleri davaya katılma talebinde bulundu. Davacı Lütfü Savaş ve diğer delegelerin avukatları ise, CHP Parti Meclisi üyelerinin davaya katılma taleplerinin reddini talep etti. CHP’nin avukatları, ek süre talebinde bulunmayacaklarını beyan etti.

Mutlak butlan talep etti

Duruşmada ilk olarak davayı açan Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen 'kayyum talepleri olmadığını mutlak butlan' kararı verilmesini talep ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu davaya konu usulsüzlükler milli güvenlik sorunudur. Mutlak butlan ile Kemal Kılıçdaroğlu göreve çağrılmalıdır"

-CHP yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmelidir. 38’inci olağan kurultayında organize şekilde suç işlenerek delege iradeleri sakatlanmıştır. Kurultay mutlak butlanla sabittir. 6 Nisan seçimli kurultay yetkisiz genel başkan tarafından verilmiştir. Kurultay kanuna karşı hileye başvurularak yapılmıştır. Bu kurultay da sakattır. Gayri meşru genel başkan kendini kurtarmak için bir mizansen düzenlemiştir. Seçilmeyen bir kişinin genel başkan olması kabul edilemez. Özgür Özel’in görevden el çektirilmesi ve partinin o dönemdeki genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu göreve çağrılmalıdır.

CHP avukatının mutlak butlan savunması

Mutlak Butlan talebinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatı Çağlar Çağlayan, duruşmada söz alarak şunları söyledi:

-Mutlak butlan iddiasının ileri sürülebilmesi için dürüstlük kuralına uymayı gerektirir. 38. Olağan Kurultay’da bir sonuç çıkmış ve parti ona göre yönetilmiştir. Davacılardan biri de (Lütfü Savaş) bu yönetim tarafından belediye başkanı adayı olmuştur.

-Bu kişinin sonradan ‘ben bazı şeyleri biliyordum’ demesi dürüstlük kuralına aykırıdır. Bu yüzden mahkemece dinlenmez durumdadır.

-Davacıların iddiası, delegelerin iradelerinin fesata uğratıldığına yöneliktir. Hiç bir delegenin isteği dışında yanlış genel başkana oy verdiğine dair delil, tespit hatta iddia dahi bulunmamaktadır.

-İrade fesatının olması için tehdit ve hata olması gerekmektedir. Bunların hiçbiri bulunmamaktadır.



MUTLAK BUTLAN TALEBİ VE İHTİMALLER NELER?

-CHP duruşması 8 Eylül'e ertelendi.

-O duruşmada Mahkeme yalnızca "mutlak butlan" kararı verirse, CHP yönetimi temyize gider. Temyiz süreci bitmeden Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olamaz.

-Mahkeme ayrıca tedbir kararı da verirse, eski yönetimi geçici olarak göreve getirebilir ya da CHP’lilerden oluşan bir heyet atayabilir. Bu durumda 4-5 Kasım 2023 ve 6 Nisan 2025 kurultayları yok sayılır, yeniden oylama yapılır.

CHP KURULTAY DAVASINI KİM AÇTI? CHP'de ortalığı karıştıran kurultay davasını Lütfü Savaş ve 4 delege başlattı.

Kurultay dava süreci

26 Mayıs günü görülen son celsenin ara kararında mahkeme, 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultayın iptali talebini reddetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın akıbetine ilişkin müzakere yazılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, CHP'nin gerçekleştirdiği tüzük kurultayı öncesinde geçerli olan tüzüğün mahkemeye sunulmasını istemişti.

CHP avukatları, bu kurultayın iptalini isteyenlerin iç tüzük yollarını tamamlamadığını savunmuştu. Avukatlar, davaya konu itirazın muhatabının ilgili Yüksek Seçim Kurulu olduğunu kaydetmişti. Başsavcılığın hazırladığı iddianame ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra yetkisizlik nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderildi. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi ise sürüyor.

Özgür Özel'in son açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dava öncesinde dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize." dedi. Özel, verilecek her karara hazır olduklarını söyledi.