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Altın fiyatlarında neler oluyor? Gram ve çeyrekte son rakamlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatlarında neler oluyor? Gram ve çeyrekte son rakamlar

Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıyı üzdü. Geçtiğimiz haftayı değer kaybı ile kapatan gram altın 4 bin 201 liraya geriledi. Yeni haftada altın fiyatlarında durum ne?

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Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 azalışla 4 bin 201 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 4 bin 222 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 950 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 720 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 291 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, Trump, ABD merkez bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam ederken, Powell'ın yerine, faiz oranlarını düşürecek birini getireceğini belirtti.

Powell'ın istifa etmesini çok istediğini belirten Trump, yeni Fed Başkanı olarak kim gelirse gelsin faiz oranları düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle birlikte 3 yılın en düşük seviyesine yakın seyretmeyi sürdüren dolar endeksi, bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,3 düşüşle 97,1 seviyesine indi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar seviyesinin destek, 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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