Kabine toplanıyor! Masada kritik konular var, en düşük emekli maaşına zam konuşulacak

Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Dış politadaki gelişmeler, ekonomi ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada kabine toplantısına başkanlık edecek.

İlk önemli gündem başlığı Terörsüz Türkiye süreci. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci, istihbarat birimlerinden bu yönde gelen raporlar ele alınacak. Bu kapsamda DEM Parti İmralı Heyeti'nin yaptığı görüşmeler ve sahadaki son durum Kabine'de konuşulacak.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Kabine'nin gündeminde ekonomideki gelişmeler de var. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar değerlendirilecek.

NTV' de yer alan habere göre öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta en düşük emekli aylıkları ile ilgili çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekliler, yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında zam alamayacak. AK Parti'de kök maaşı düşük olanlar emeklilerin de artıştan faydalanabilmesi için çalışma yapıyor. Kabinede bu konunun da ele alınması bekleniyor. Kabinede kamu işçilerinin zam süreci de değerlendirilecek.

İSRAİL-İRAN ARASINDA ATEŞKES

İsraille İran arasındaki ateşkes, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları Kabine'de gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığı ikili görüşmelere de değinmesi bekleniyor.