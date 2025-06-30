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Orman yangını nedeniyle kapatılmıştı! Uçuşlar yeniden başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Orman yangını nedeniyle kapatılmıştı! Uçuşlar yeniden başladı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılan Adnan Menderes Havalimanı'nda uçak seferleri yeniden başladı.

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Alınan bilgiye göre, Gaziemir'deki orman yangını bölgesinde dumanların dağılmasının ardından uçuşlar normale döndü.

Orman yangınının uzun sürmesi, hava araçlarıyla süren söndürme çalışmaları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla dün saat 16.00'dan itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişine izin verilmemiş, İzmir varışlı bazı uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirilmişti.

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