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Netanyahu davasında erteleme kararı

Netanyahu davasında erteleme kararı

İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk davasında, gizli diplomatik ve güvenlik gerekçelerini dikkate alarak yarın yapılması planlanan çapraz sorgu oturumlarını erteledi. Mahkemeye yapılan erteleme taleplerinin Netanyahu’nun yanı sıra MOSSAD Başkanı David Barnea ve askeri istihbarat şefinden de geldiği belirtildi.

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İsrail mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk davasına ilişkin kararını açıkladı.

MAHKEME YOLSUZLUK DAVASINI ERTELEDİ

Mahkeme, Netanyahu'nun sunduğu gizli diplomatik ve güvenlik gerekçelerini kabul ederek, yarın gerçekleştirilmesi planlanan çapraz sorgu oturumlarının ileri bir tarihe alınmasına hükmetti.

Kararda, Netanyahu'nun yanı sıra İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea ile askeri istihbarat şefinin de erteleme yönünde taleplerde bulunduğu kaydedildi.

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