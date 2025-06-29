Bakan Göktaş’tan şehit Albay Maden’in ailesine taziye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Libya’da görev yaparken kalp krizi sonucu şehit olan Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden’in ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Şehidin hem Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hem de 2017’den bu yana koruyucu aile olarak görev yapmasının kendisini derinden etkilediğini belirten Göktaş, Maden’in örnek bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Libya’da görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 53 yaşındaki Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden’in ailesiyle telefonda görüştü. 2017’den bu yana koruyucu ailelik yapan Maden ailesine taziye dileklerini ileten Bakan Göktaş, şehidin iki onurlu görevi aynı anda üstlenmiş olmasının kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Bakan Göktaş, şehit İsmail Haldun Maden’in eşi Zeynep Maden'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Aileye başsağlığı dileyen Göktaş, Maden çiftinin 2017'den bu yana 8 yaşındaki Ela'ya koruyucu ailelik yapmasından derinden etkilendiğini belirtti.

Göktaş, görüşmede şunları kaydetti:

“Şehidimizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli bir mensubu olarak vatan müdafaasında görev almasının yanı sıra, aynı zamanda koruyucu aile olarak da bir yavrumuzun hayatına dokunduğunu biliyoruz. Bu iki onurlu görev ve sorumluluğu aynı anda üstlenmesi, onun örnek bir şahsiyet olduğunu gösteriyor. Vatanına ve evlatlarımıza adanmış böyle kıymetli bir ismin vefatı bizleri derinden üzdü. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."