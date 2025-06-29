Fenerbahçe yeni kalecisini buldu

Fenerbahçe'nin kaleci transferinde Uğurcan Çakır defteri kapanırken, İngiliz basınına göre sarı-lacivertliler, Leeds United forması giyen Illan Meslier ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Fransız kalecinin transferi için Fenerbahçe’nin 8.5 milyon sterlin ödeyeceği, yeni sezonda kaleyi Meslier’in koruyacağı belirtildi.

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Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Uğurcan Çakır defteri tamamen kapandı. Milli kaleci, Trabzonspor ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı. Gelecek sezona yeni bir kaleciyle başlamak isteyen Fenerbahçe ise aradığı ismi İngiltere'de buldu.

KULÜP VE OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLADI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, Illan Meslier ve kulübü Leeds United ile anlaşma sağladı.

Haberde Illan Meslier'nin yeni sezonda Fenerbahçe'nin kalesini korumasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Illan Meslier için Leeds United'a 8.5 milyon sterlin ödeyeceği haber detayında yer aldı.