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Uşak’ta feci ölüm: Takoz kaydı, makinenin altında kaldı

Uşak’ta feci ölüm: Takoz kaydı, makinenin altında kaldı

Uşak'ın Kayaağıl köyünde patozun lastiklerini değiştirmeye çalışırken takozun kayması sonucu makinenin altında kalan 62 yaşındaki Hüseyin Karagöz hayatını kaybetti.

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Uşak'ta lastiklerini değiştirmeye çalıştığı sırada patozun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kayaağıl köyünde yaşayan Hüseyin Karagöz (62) evinin önündeki patozun lastiklerini değiştirmek için makinenin altına kriko ve takoz yerleştirdi.

Karagöz, bu sırada takozun kayması sonucu makinenin altında kaldı.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karagöz'ün cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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