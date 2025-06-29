Bakan Uraloğlu, "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nun çıktılarını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na ilişkin, "Açılış seremonisinde yaklaşık 2 bin 800 kişi vardı. Bu da bizim için gerçekten çok kıymetliydi. Forum kapsamında 12 tane mutabakat metni hayata geçirildi." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katıldığı, 27-29 Haziran tarihlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun çıktılarına ilişkin konuşan Uraloğlu, forumun, 2025 yılında ilk defa bu ölçekte düzenlenen çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na 80 ülkeden 38 bakan, 17 bakan yardımcısı, 30'dan fazla da kuruluşun katıldığını belirten Uraloğlu, forumda 3 gün boyunca 3 bin 500 misafirin ağırlandığını bildirdi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Açılış seremonisinde yaklaşık 2 bin 800 kişi vardı. Bu da bizim için gerçekten çok kıymetliydi. Forum kapsamında 12 tane mutabakat metni hayata geçirildi.

Türk şirketlerinden Pasifik Eurasia ile Çin firmaları arasında demir yolu taşımacılığı noktasında bir anlaşma gerçekleşti.

Türkiye-Fas, Türkiye-İspanya, Türkiye-Moritanya, Türkiye-Suriye, Türkiye-Kamboçya, Türkiye-Karadağ ve Türkiye-Liberya arasında birçok anlaşma ve mutabakat zaptını bu süreçte imzaladık, hayata geçirdik.

Karadağ ile Suudi Arabistan arasında hava ulaştırma anlaşması hayata geçirildi.

19 ülkenin ilgili bakanlarıyla ikili görüşmeler, yine Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu ve Dünya Bankası ile görüşmem oldu. Gerçekten yoğun olmakla beraber heyecan vericiydi.

Buraya katılan 38 bakanımızla gerek ikili gerekse de bütün forum boyunca görüşmeler yaptık. Diğer bütün bakanlarımızla iletişim kurmadığımız hiçbir bakanımız kalmadı. Ona özellikle dikkat etmeye çalıştık."

Uraloğlu, bakanların uluslararası katılımcıların ekipleriyle yakın temas halinde olduklarını ifade ederek, "Onun için bir aksamaya da sebebiyet vermemeye gayret ettik. Bize aktarılan önemli bir aksamanın olmadığını da memnuniyetle ifade ediyorum." dedi.

Forumda 24 panelin düzenlendiğini dile getiren Uraloğlu, buraya özel ve kamudan çok kıymetli katılımlar olduğunu söyledi.

Bütün bu panellerin çıktılarını yaptıkları görüşmeleri bir rapor haline getirerek katılımcılarla paylaşacaklarını belirten Uraloğlu, "Geleceğe dair düşüncelerinizi de mutlaka almak isteyeceğiz. O da bizim için kıymetli olacak." diye konuştu.

Bankalar sokağı tesis ettiklerini bildiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası olarak bankalar sokağı oluşturduk. Orada da finansla ilgili, finansa erişimle ilgili konular görüşüldü. Biz de bunları takip ettik. Yine 40 firmayla 2 bin 400 metrekarelik bir alanda stant ve fuar alanı teşkil ettik. Orada özellikle özel sektör teşebbüslerini misafirlerine ev sahipliği yaptığını ve orada ciddi görüşmeler olduğunu ben de yakından takip ettim. Afrika ülkelerinin gerek kendi içerisindeki iletişimi, ulaşımının sağlanması, bizim ona nasıl katkı sağlayacağımız, gerek Orta Doğu gerek Uzak Doğu gerekse de Afrika'nın geçiş noktasında olan Türkiye'nin nasıl katkı sağlayabileceği noktasında önemli görüşmeler yaptık."

"Türkiye'den sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşılıyor"

Uraloğlu, Türkiye'nin sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşabildiğini kaydederek, "Yani Afrika'nın önemli bir bölümü, Avrupa'nın tamamı. Asya'nın ve Uzak Doğu'nun önemli bir bölümüne gidebiliyoruz. 1,5 milyar insan yaşıyor buralarda. Yaklaşık 51 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasılaları ve yıllık da 25 trilyon dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Gerçekten bu anlamda kıymetli." dedi.

Kalkınma Yolu Projesi'nde bazı alternatifleri ortaya koyduklarını anlatan Uraloğlu, elbette bu alternatiflerin mevcut ulaşım hatlarına sahip olan ülkeleri etkileyebileceğini, bu ülkelerin kendilerinin de etkilenebilecekleriyle ilgili endişelerinin olduğunu dile getirdi.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Dünyadaki ticaret hacmi yüzde 3-4-5, yılına göre artıyor. Sadece yeni koridorlar artan yükleri olsa bile onlar için yeterli olacaktır. Yani birbirimizin desteklediği ulaştırma koridorlarını zayıflatmak asla amacımız değildir ve olmamalıdır. Biz Türkiye olarak da böyle yaklaşıyoruz. Basra Körfezi'nden başlayan 1200 kilometrelik ulaşım koridoruyla, kara yolu, demir yolu, enerji nakil hattı ve iletişim ağlarıyla Türkiye'ye gelen bu koridorun ülkemiz üzerinden Avrupa'ya açılmasıyla ilgili önemli bir çalışmamız var.

Burada Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye olarak varız ama bu projeye katılmak isteyen gerek komşu ülkeler olsun gerek diğer ülkelere de açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Türkiye'de bu koridorla ilgili işleri büyük ölçüde tamamladık. Eksik olanları da tamamlayacağız. Irak tarafındaki 1200 kilometrenin finansman modeli üzerinde çalışıyoruz. Bu sene bunu nihayete erdirmeyi önümüzdeki sene de yapımına başlamayı düşünüyoruz. Yani 2030'lara geldiğimizde bu projede hayata geçmiş olur diye düşünüyoruz."

Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun ekonomiye katkısının 23,9 milyar dolar olacağını belirtti.