Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Affedilir değil

CHP’de kurultay sonrası başlayan kriz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye dönme hamlesiyle derinleşirken, eski genel başkan Hikmet Çetin’in tepkisi dikkat çekti. Gazeteci Hilal Köylü’nün aktardığına göre Çetin, Kılıçdaroğlu’nun çıkışını “Gerçekten affedilmeyecek, affedilir de bir şey değil” sözleriyle eleştirerek, parti düzenini bozduğu gerekçesiyle ihracının mümkün olduğunu belirtti

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CHP’de kurultay sonrası başlayan yönetim tartışmaları, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye geri dönme hamlesiyle yeniden alevlendi. Parti tabanında yükselen tepkiler sosyal medyada “seni istemiyoruz” etiketiyle karşılık bulurken, bazı kesimler Kılıçdaroğlu’nun partiden ihraç edilmesini bile gündeme taşıdı. Üç eski genel başkan Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, mevcut gidişata karşı ortak bir açıklama yaparak partiye birlik ve sağduyu çağrısında bulundu.

Gazeteci Hilal Köylü ise CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’le yaptığı görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı. Köylü, Çetin’in “Bütün öfkenin, bütün kızgınlığın bana kadar ulaştığını söylediğini” belirterek, onun da Kemal Kılıçdaroğlu’na çok kızgın olduğunu aktardı. Hikmet Çetin’in, “Gerçekten affedilmeyecek, affedilir de bir şey değil” dediğini söyleyen Köylü, partide Kılıçdaroğlu’nun ihracının da konuşulduğunu ifade etti. Köylü, “Böyle bir şey mümkün mü diye sordum, ‘Evet mümkün’ dedi. Çünkü partinin düzenini bozduğuna dair bir gerekçe oluştuğunu söyledi” sözleriyle Çetin’in değerlendirmesini aktardı.

Ancak Hilal Köylü’nün aktardığına göre, Çetin bu ihtimale karşın Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’nu partiden ihraç edecek bir isim olmadığını da vurguladı. Köylü, “Özgür Özel’in sevgi dolu, hürmetli bir siyasetçi olduğunu, kimsenin birlikte çalıştığı eski genel başkanı kolay kolay ihraç edemeyeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.