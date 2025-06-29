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Hazır dondurmalardaki katkı maddeleri çocuklarda davranış bozukluklarına yol açabiliyor

Yaz geldi, buzluklar dondurmayla doldu, peki ya riskler? Medipol Sağlık Grubun’dan Prof. Dr. Cihangir Akgün uyarıyor: Hazır dondurmalardaki katkı maddeleri, çocuklarda dikkat eksikliği ve davranış bozukluklarına yol açabilir. Çocuğunuzun en sevdiği o rengarenk dondurma, düşündüğünüzden daha fazlasını içeriyor olabilir.

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Sıcaklar bastırdığında, hangi çocuk dondurmaya "hayır" diyebilir ki? Market raflarındaki hazır dondurmalar, serinletici bir lezzet sunsa da, maalesef içerikleriyle çocuk sağlığını tehdit edebiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, ailelere önemli bir uyarıda bulunuyor: Hazır dondurmaların içindeki koruyucular ve yapay tatlandırıcılar, çocuklarda nelere yol açabilir dersiniz? Prof. Dr. Akgün'e göre, bu masum görünen serinleticiler, dikkat eksikliği, davranış bozukluğu ve alerjik reaksiyonlar gibi istenmeyen sorunlara neden olabiliyor. Çocuklarınızın sağlığı her şeyden önemli, değil mi? Belki de bu yaz, ev yapımı, doğal dondurmalarla hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli bir serinleme alternatifi oluşturabilirsiniz.

KATKI MADDELERİ VE KORUYUCULARA DİKKAT!

Market ve bakkallarda satılan hazır dondurmaların raf ömrünü uzatmak ve kıvamını artırmak amacıyla birçok katkı maddesi içerdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Akgün, “Bu ürünlerde kullanılan koruyucular ve yapay tatlandırıcılar çocuklarda dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı ve davranış bozukluklarına sebep olabilir. Ayrıca alerjik reaksiyonlara da yol açabilir. Yapılan bilimsel çalışmalar da bu yönde sonuçlar ortaya koymuştur. Hazır dondurmalarda süt yerine süt tozu ve doğal şeker yerine glikoz şurubu kullanılıyor. Yine doğal şeker yerine glikoz şurubu kullanılıyor ve kıvam arttırıcı maddeler de ekleniyor. Bunlar çocukların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor” diye konuştu.

GÜVENİLİR ÜRETİCİLERİN DONDURMALARINI TERCİH EDİN

Ailelere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Akgün, “Benim önerim; katkı maddesi içermeyen, güvenilir üreticilerin ürettiği dondurmaların tercih edilmesi yönünde. Bu tür dondurmalarda günlük süt ve doğal şeker kullanılır, koruyucu ve kıvam artırıcı maddeler bulunmaz. Lezzet açısından da çok daha iyi oluyor. İmkânı olan aileler evde de doğal malzemelerle dondurma yapabilir. Hazır dondurmalardaki katkı maddelerinin etkileri kümülatif yani birikici olabilir. Çocuklar neredeyse her gün hazır dondurma tüketebiliyor. Bu da uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle ailelerin bu konuda daha bilinçli hareket etmeleri çok önemli.

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