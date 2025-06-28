Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kararı! İmzayı atıyor

Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transferinin iptal olmasının ardından Trabzonspor'da milli futbolcu için yeni bir karar alındı.

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Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anıldı. Tecrübeli file bekçisinin Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğu iddia edilirken bu transfer gerçekleşmedi.

"ERTUĞRUL DOĞAN: İLGİNÇ BİR HAL ALDI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Uğurcan konusu ilginç bir hal aldı. Konuşmalarımda gayet açık ve net biriyim. Anlattığım şeylerden, anlaşılmayacak ne olduğunu da anlamıyorum. Uğurcan Çakır bizim kaptanımız. En değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Trabzonlu, Trabzonsporlu. Bizim kardeşimiz. Ben daha önce defalarca, sayıyı hatırlamıyorum, üzerine basarak bazı şeyler söyledim." dedi.

TRABZONSPOR, UĞURCAN'LA MASAYA OTURACAK

Uğurcan'ın takımda kalmasının ardından bordo mavili kulüpte 29 yaşındaki oyuncu için yeni bir karar alındı. A Spor'un haberine göre Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile masaya oturacak.

Bordo mavililer, sözleşmesi 2027'de bitecek oyuncunun kontratını uzatacak. Ayrıca oyuncunun maaşında da iyileştirme yapılacak.