Trump kararının önünü açıldı: ABD vatandaşlığı zorlaşıyor

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın ikinci döneminin ilk gününde imzaladığı doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlama kararının önünü açtı.

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ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump açısından kritik bir karar verdi.

Mahkemenin 9 üyesinden 6’sı, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrine karşı alt mahkemelerin ülke çapında ihtiyati tedbir kararı veremeyeceğine hükmetti.

Mahkeme, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sona erdirmeyi amaçlayan yürütme emrinin yasallığı konusunda doğrudan bir karar vermedi ancak azınlıkta kalan üç liberal yargıç, Trump'ın emrinin açıkça hukuka aykırı olduğunu savundu.

Yüksek Mahkemenin kararı, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin ilk gününde imzaladığı ve kısa süreli vizelerle ya da yasal statüsü bulunmayan yabancıların ABD’de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini engellemeyi hedefleyen yürütme emrine ilişkin üç ayrı davayı kapsıyor.

Mahkemenin kararı, hem kısa hem de uzun vadede geniş yankı uyandıracak. Özellikle Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray politikalarına karşı açılan 300’ü aşkın federal davanın seyri açısından belirleyici rol oynayacak.

Söz konusu yürütme emri, kısa süreli vizelerle ya da yasal statüsü olmayan kişilerin ABD’de doğan çocuklarına vatandaşlık hakkı tanınmasını engellemeyi hedefliyor.

TRUTrump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında, söz konusu kararın "büyük bir zafer" olduğunu ifade ederek, Yüksek Mahkeme üyelerine ve Adalet Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

Doğumla vatandaşlık hakkı verilmesinin günümüzle ilgili olmadığını belirten Trump, konunun, "kölelerin bebekleriyle ilgili" olduğunu ancak göçmenlik süreciyle ilgili "dolandırıcılığa" dönüştürüldüğüne atıfta bulundu.

ABD Başkanı ayrıca, Yüksek Mahkemenin kararı sayesinde, ülke çapında "haksız yere yasaklanmış çok sayıda politikaya" kaldıkları yerden devam edebileceklerini söyledi.