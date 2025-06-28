BIST 9.405
DOLAR 39,90
EURO 46,90
ALTIN 4.200,55
HABER /  GÜNCEL

Trump kararının önünü açıldı: ABD vatandaşlığı zorlaşıyor

Trump kararının önünü açıldı: ABD vatandaşlığı zorlaşıyor

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın ikinci döneminin ilk gününde imzaladığı doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlama kararının önünü açtı.

Abone ol

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump açısından kritik bir karar verdi.
Mahkemenin 9 üyesinden 6’sı, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrine karşı alt mahkemelerin ülke çapında ihtiyati tedbir kararı veremeyeceğine hükmetti.

Mahkeme, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sona erdirmeyi amaçlayan yürütme emrinin yasallığı konusunda doğrudan bir karar vermedi ancak azınlıkta kalan üç liberal yargıç, Trump'ın emrinin açıkça hukuka aykırı olduğunu savundu.

Yüksek Mahkemenin kararı, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin ilk gününde imzaladığı ve kısa süreli vizelerle ya da yasal statüsü bulunmayan yabancıların ABD’de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini engellemeyi hedefleyen yürütme emrine ilişkin üç ayrı davayı kapsıyor.

Mahkemenin kararı, hem kısa hem de uzun vadede geniş yankı uyandıracak. Özellikle Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray politikalarına karşı açılan 300’ü aşkın federal davanın seyri açısından belirleyici rol oynayacak.

Söz konusu yürütme emri, kısa süreli vizelerle ya da yasal statüsü olmayan kişilerin ABD’de doğan çocuklarına vatandaşlık hakkı tanınmasını engellemeyi hedefliyor.

TRUTrump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında, söz konusu kararın "büyük bir zafer" olduğunu ifade ederek, Yüksek Mahkeme üyelerine ve Adalet Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

Doğumla vatandaşlık hakkı verilmesinin günümüzle ilgili olmadığını belirten Trump, konunun, "kölelerin bebekleriyle ilgili" olduğunu ancak göçmenlik süreciyle ilgili "dolandırıcılığa" dönüştürüldüğüne atıfta bulundu.

ABD Başkanı ayrıca, Yüksek Mahkemenin kararı sayesinde, ülke çapında "haksız yere yasaklanmış çok sayıda politikaya" kaldıkları yerden devam edebileceklerini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara’da toplu taşımada yeni dönem: İlk aktarma ücretsiz: Tarih belli oldu
Ankara’da toplu taşımada yeni dönem: İlk aktarma ücretsiz: Tarih belli oldu
Deniz ulaşımında yaz tarifesi başladı
Deniz ulaşımında yaz tarifesi başladı
Erdoğan, Hasan Basri Yalçın'ı hastanede ziyaret etti
Erdoğan, Hasan Basri Yalçın'ı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar
Kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kadın öldü
Kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kadın öldü
Orman yangını çıktı! İki mahalle tahliye edildi
Orman yangını çıktı! İki mahalle tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "geçmiş olsun" ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "geçmiş olsun" ziyareti
Trump: Hamaney'i aşağılık bir ölümden kurtardım
Trump: Hamaney'i aşağılık bir ölümden kurtardım
Mansur Yavaş'tan 'Kemal Kılıçdaroğlu' açıklaması: İş kavgaya döndü
Mansur Yavaş'tan 'Kemal Kılıçdaroğlu' açıklaması: İş kavgaya döndü
MHP, 'Terörsüz Türkiye' buluşmalarına başlıyor
MHP, 'Terörsüz Türkiye' buluşmalarına başlıyor
Adıyaman'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Erzurum'da maden ocağında göçük: 3 işçi öldü
Erzurum'da maden ocağında göçük: 3 işçi öldü