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Erdoğan, Hasan Basri Yalçın'ı hastanede ziyaret etti

Erdoğan, Hasan Basri Yalçın'ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaparken geçirdiği kazada yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın tedavisi İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Erdoğan, ziyaretin ardından aynı hastanede tedavi gören Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci'yi de ziyaret etti.

Ne olmuştu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum ilçesinde tatil yaparken geçirdiği kazada yaralandıktan sonra Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüş daha sonra ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti.

Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kontrollü bir şekilde ambulansa alınan Yalçın'ın İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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