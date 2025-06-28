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Trump: Hamaney'i aşağılık bir ölümden kurtardım

Trump: Hamaney'i aşağılık bir ölümden kurtardım

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alarak sert ifadeler kullandı. Trump, İsrail ya da ABD ordusunun Hamaney’i öldürmesine izin vermediğini belirterek, “Onu çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alan sert açıklamalarda bulundu. İran’ın İsrail ile olan savaşı kazandığı yönündeki açıklamayı “açık ve aptalca bir yalan” olarak nitelendiren Trump, Hamaney’in sözleri için “kendisi de bunun doğru olmadığını biliyor” ifadesini kullandı.

İsrail’in ya da açık ara dünyanın en güçlü ordusu olan ABD Silahlı Kuvvetleri’nin onun hayatına son vermesine izin vermedim. Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım” dedi. Ardından “teşekkür etmesine gerek yok”

Trump, İran’a yönelik askeri planlamalara dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Ülkesi yok edildi, üç kötü nükleer tesisi yok edildi ve onun nerede saklandığını tam olarak biliyordum” diyen Trump, “İsrail’in ya da açık ara dünyanın en güçlü ordusu olan ABD Silahlı Kuvvetleri’nin onun hayatına son vermesine izin vermedim. Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım” dedi. Ardından “teşekkür etmesine gerek yok” diye ekledi.

Trump, savaşın sona erdiği gün İsrail’den Tahran’a giden uçakların geri çekilmesini istediğini belirtti. Bu saldırının İran için “son darbe” olabileceğini söyleyen Trump, “Büyük bir yıkım olacaktı ve birçok İranlı ölecekti” ifadelerini kullandı.

İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde girişimlerde bulunduğunu, böylece ülkenin toparlanmasına imkan tanıyacak bir adım atıldığını belirten Trump, gelen tepkilerin ardından bu süreci durdurduğunu açıkladı: “Ama hayır, bunun yerine öfke, nefret ve tiksinti içeren bir ifadeyle karşılık alıyorum ve hemen yaptırım kaldırma çalışmalarını ve diğerlerini durdurdum.”

Trump, İran’ın tekrar dünya düzenine katılması gerektiğini vurgulayarak ülkenin mevcut durumunu şöyle özetledi: “Yanmış, patlatılmış bir ülke, geleceği olmayan bir ordu, berbat bir ekonomi ve etrafında sadece ölüm... Umutları yok ve bu sadece daha da kötüleşecek.”

Açıklamasını diplomatik bir çağrıyla sonlandıran Trump, “Keşke İran’ın liderliği, sirkeyle değil balla daha fazlasını elde edebileceğini fark etse. Barış” dedi.

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