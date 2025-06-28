BIST 9.405
DOLAR 39,90
EURO 46,90
ALTIN 4.200,55
HABER /  GÜNCEL

Hava sıcaklığı 22 ilde 40 dereceyi aştı! Türkiye kavruluyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hava sıcaklığı 22 ilde 40 dereceyi aştı! Türkiye kavruluyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde dün termometreler 22 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyretti.

Sıcaklıklar, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Muğla, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Batman, İzmir, Kilis, Siirt, Burdur, Eskişehir, Hatay, Manisa, Adana, Denizli, Adıyaman, Kahramanmaraş, Mersin ve Balıkesir'de 40 derecenin üzerine çıktı.

Bu 22 ilde sıcaklık, ilçelere göre 40 ile 45,1 derece aralığında seyretti.

En yüksek sıcaklık Şırnak'ın Silopi ilçesinde 45,1 derece

En yüksek sıcaklık Şırnak'ın Silopi ilçesinde 45,1 derece, en düşük sıcaklık ise Rize'nin İkizdere ilçesinde 12,4 derece ölçüldü.

Sıcaklıkların bugün de mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, yarın sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri’nden AB’ye tepki: Hakkaniyet ilkesine aykırı tutum sürüyor
Dışişleri’nden AB’ye tepki: Hakkaniyet ilkesine aykırı tutum sürüyor
10 yıldır aranan hükümlü bakın nerede yakalandı
10 yıldır aranan hükümlü bakın nerede yakalandı
MSB kahreden haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
MSB kahreden haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
Kayalıklardan denize girmek istedi! Sonrası çok feci...
Kayalıklardan denize girmek istedi! Sonrası çok feci...
Trump’tan Fed mesajı: Faiz indirimini savunan biri gelecek
Trump’tan Fed mesajı: Faiz indirimini savunan biri gelecek
Denize girmek yasaklandı!
Denize girmek yasaklandı!
Yeni Akit'ten Özgür Özel'e çirkin yanıt
Yeni Akit'ten Özgür Özel'e çirkin yanıt
İmamoğlu ve Özel mutabakat imzaladı! CHP'de gizli protokol iddiası
İmamoğlu ve Özel mutabakat imzaladı! CHP'de gizli protokol iddiası
Maydonoz dönere FETÖ operasyonu: 32 şüpheli tutuklandı
Maydonoz dönere FETÖ operasyonu: 32 şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Çorum'da sürpriz hamle! O isimle görüştü
Kılıçdaroğlu'ndan Çorum'da sürpriz hamle! O isimle görüştü
İlk kez ortaya çıkan detay! İmamoğlu: Param, pulum, işim vardı...
İlk kez ortaya çıkan detay! İmamoğlu: Param, pulum, işim vardı...
Yaz keyfinize gölge düşmesin! Güneş, deniz, kum ve... ishal
Yaz keyfinize gölge düşmesin! Güneş, deniz, kum ve... ishal