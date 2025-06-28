Trump’tan Fed mesajı: Faiz indirimini savunan biri gelecek

ABD Başkanı Trump, “Fed Başkanlığına faiz oranlarını düşürmek isteyen birini seçeceğim” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın görevine son vererek yerine yeni bir isim atayacağını açıkladı. Trump, yeni Fed başkanının faiz indirimi yanlısı biri olacağını belirtirken, mevcut faiz politikalarının ekonomik büyümeyi engellediğini savundu.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanada ile ticaret müzakerelerini neden sonlandırdığı ve hangi oranda tarife belirlemeyi planlandığı sorulan Trump, şöyle konuştu:

"Ekonomik olarak Kanada üzerinde çok büyük bir gücümüz var. Bunu kullanmamayı tercih ederdim ama Avrupa'yı kopyalamaya çalışarak teknoloji şirketlerimizle çok kötü bir şey (dijital hizmet vergisi) yaptılar. Bu, Avrupa için de iyi olmayacak, Kanada için de iyi olmayacak. Bunu yapmakla aptallık ettiler. Bu yüzden Kanada ile tüm müzakereleri onlar kendilerine çeki düzen verene kadar durduracağımızı söyledim."

"Ekonomik olarak Kanada üzerinde çok büyük bir gücümüz var. Bunu kullanmamayı tercih ederdim ama Avrupa'yı kopyalamaya çalışarak teknoloji şirketlerimizle çok kötü bir şey (dijital hizmet vergisi) yaptılar. Bu, Avrupa için de iyi olmayacak, Kanada için de iyi olmayacak. Bunu yapmakla aptallık ettiler. Bu yüzden Kanada ile tüm müzakereleri onlar kendilerine çeki düzen verene kadar durduracağımızı söyledim."



Trump, bu konudaki fikrinin değişmesi için Kanada'nın ne yapabileceğine dair soruya da "Amerikalı şirketlere çok ağır bir vergi koydular. Sanırım bunu kaldırabilirler. Kaldıracaklar ama benim için fark etmez. Bütün kartlar bizde." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliğinin (AB) ticaret konusunda ABD'den "faydalanmak" için kurulduğunu öne süren Trump, AB'nin yıllardır ABD'ye kötü davrandığını ancak "sistemi anladığı için" kendisine iyi davrandığını savundu.

Trump, AB'nin yüzde 50 gümrük vergisi tehdidine kadar ticaret müzakerelerine yanaşmadığını ifade ederek "Ben bunu söyler söylemez masaya geldiler." diye konuştu.

AB'nin çok adaletsiz vergiler uyguladığını savunan Trump, ABD'li şirketlere davalar açtıklarını ve para cezaları verdiklerini söyledi.

"Bunların ABD şirketlerini etkilemelerini istemiyorum. Eğer bir ABD şirketini etkileyecek biri varsa bu, biz olmalıyız ve bir para cezası ödeyeceklerse, bu bize olsun. AB çok kötü, buna şüphe yok ama çok yakında bu kadar kötü olmamayı öğrenecekler. Bunun olacağını biliyorlar."

Trump, "Bunların ABD şirketlerini etkilemelerini istemiyorum. Eğer bir ABD şirketini etkileyecek biri varsa bu, biz olmalıyız ve bir para cezası ödeyeceklerse, bu bize olsun. AB çok kötü, buna şüphe yok ama çok yakında bu kadar kötü olmamayı öğrenecekler. Bunun olacağını biliyorlar." dedi.