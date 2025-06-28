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Nedim Şener’den “boş sandalye” yorumuna sert yanıt

Nedim Şener’den “boş sandalye” yorumuna sert yanıt

Gazeteci Nedim Şener ile bir sosyal medya kullanıcısı arasında, Fatih Altaylı’nın tutukluluğu sonrası yayınladığı “boş sandalye” temalı video üzerinden başlayan tartışma dikkat çekti. “Altaylı’nın boş sandalyesi bile senden çok izleniyor” yorumuna Şener, sert bir dille yanıt vererek, “Sandalye boş ya da dolu fark etmiyor, sen trene bakar gibi mal mal bakıyorsun” ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Nedim Şener ile bir sosyal medya kullanıcısı arasında, gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasının ardından YouTube kanalında yayınlanan “boş sandalye” temalı videoya atıfla başlayan tartışma gündem oldu. Bir kullanıcı, Şener’in bir paylaşımına “Fatih Altaylı’nın boş sandalyesi bile senden daha çok ilgi görüyor, bil istedim” yorumunu yaptı. 

Hatırlanacağı üzere Altaylı, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, YouTube kanalında sadece boş bir sandalye ve asistanının sesiyle bir video yayınlamış; video kısa sürede yüksek izlenme sayılarına ulaşmıştı.

Nedim Şener ise bu yoruma sert bir dille karşılık verdi. “Düşünsene, ‘düşünsene’ derken üstüne alınma Perihan” ifadesiyle başlayan paylaşımına, “Sandalye ‘boş’ veya ‘dolu’ fark etmiyor ve sen trene bakar gibi mal mal bakıyorsun. Nasıl olsa farkı yok” yanıt verdi.

Nedim Şener’den “boş sandalye” yorumuna sert yanıt - Resim: 0

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