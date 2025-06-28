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Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz

Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için kritik bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında "Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 2 yıldır İsrail saldırılarının sürdürdüğü Gazze'ye ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Trump, ateşkes sinyali verdi.

TARİH VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkesin yakın olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde ateşkesin sağlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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