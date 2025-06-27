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Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe, Al Nassr'ın ocak ayında 77 milyon euroya transfer ettiği 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran’ı kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Oyuncunun tüm taleplerini kabul eden sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun kesin kararını beklerken, Duran’ın kiralık forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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Fenerbahçe, Al Nassr'ın Ocak ayında 77 Milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki John Duran'ı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kolombiyalı golcü ile görüşüp ikna etmesi için Futbol Direktörü Devin Özek'i Kolombiya'ya göndermişti. Yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TÜM TALEPLERİNİ KABUL ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Jhon Duran ve temsilcisinin tüm taleplerini kabul etti. Oyuncu kesin kararını bildirmek için ek süre istedi.

AlhazzaMutab ise Kolombiyalı golcünün Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymeye sıcak baktığını yazdı.

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