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Kastamonu'da çıkan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'da çıkan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk zarar gördü.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaören köyünde Ahmet Demir'e ait odunluk ve garajda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki samanlıklara sıçradı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Daday ve Karabük'ün Eflani ilçesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk kullanılmaz hale geldi.

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