FETÖ soruşturmasında 65 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında 24 Haziran'da 31 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 95 şüpheliden, aralarında yüksek rütbeli muvazzaf askerlerin de bulunduğu 65 kişi tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 Haziran'daki operasyonlarda gözaltına alınan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.

Soruşturma ve adli sürece ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı.

65 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/114402 sayılı dosyası kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, farklı kuvvet komutanlıklarında muvazzaf olarak görev yapan 10 Albay, 15 Yarbay, 43 Binbaşı, 27 Yüzbaşı, 5 Teğmen rütbelerinde olmak üzere toplamda 100 şahıs ile farklı sebeplerle (müstafi, ihraç, emekli vb.) Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişiği kesilen 8 şahıs olmak üzere toplamda 108 şahsa yönelik ilimiz merkezli 31 ilde (11 İstanbul) 24.06.2025 günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında, toplamda 95 şüphelinin yakalandığı, 13 şüphelinin ise yakalanamadığı, bu şüpheliler yönünden Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde çalışmalara devam edildiği ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların halen devam ettiği anlaşılmıştır.

27.06.2025 günü işlemleri tamamlanan ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevki sağlanan 95 şüpheliden, 28 şahıs hakkında sevkedildikleri sulh ceza hakimliklerince yurtdışı çıkış yasağı-belirlenen yerlere başvurma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldıkları, 2 şahıs hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri ile uygulanarak serbest bırakıldıkları, toplamda 65 şahsın ise sevkedildikleri sulh ceza hakimlikleri tarafından tutuklandıkları bilgilerinize arz olunur."

Medyada gündeme gelen Milli Savunma Bakanı eski emir subayı Albay K.K'nin de tutuklananlar arasında olduğu öğrenildi.