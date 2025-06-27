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Inter'den Barış Alper Yılmaz için resmi teklif!
Serie A devi Inter, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a transfer teklifinde bulundu.Abone ol
Galatasaray'da oynadığı 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin radarında bulunuyor.
CalcioMercato'nun haberine göre Inter, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a transfer teklifinde bulundu.
BONSERVİSİ ORTAYA ÇIKTI
Haberde Galatasaray'ın transfer için 35 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.
Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig ve Bundesliga'dan da talipler var.
Barış Alper Yılmaz'ın 2027 yılında kadar Galatasaray'da sözleşmesi bulunuyor.