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İsrail'den şok itiraf! O isim hedef alındı, ancak fırsat bulunamadı!

İsrail'den şok itiraf! O isim hedef alındı, ancak fırsat bulunamadı!

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail’in İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i öldürmeyi planladığını ancak operasyonel fırsat bulamadıklarını açıkladı. Katz, Hamaney'in bu tehditten haberdar olduğunu ve derin koruma önlemleri aldığını söyledi. İran’ın nükleer faaliyetlerinde ilerleme kaydetmesi halinde yeni saldırılar için ABD'den onay alındığını da ekledi.

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İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail'in, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmek için ABD'den izin almasına gerek olmadığını söyleyerek, "Hamaney'i öldürmek istedik ancak operasyonel olarak fırsat bulamadık" dedi.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, 12 gün süren ve ABD'nin öncülüğünde ateşkesle sona eren Irak-İsrail çatışması sırasında yaşananlara ilişkin İsrailli Channel 13'e röportaj verdi. 

"Hamaney'i öldürmek istedik ancak operasyonel olarak fırsat bulamadık"

Katz, çatışmalar sırasında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmek istediklerini itiraf etti. İsrail'in Hamaney'i öldürmek için ABD'den izin almasına gerek olmadığını söyleyerek "Hamaney'i öldürmek istedik ancak operasyonel olarak fırsat bulamadık" dedi. Katz, Hamaney'in "öldürüleceğini" bildiğini ve İsrail'in ilk saldırı dalgasında öldürülen Devrim Muhafızları liderlerinin yerine geçen komutanlarla irtibatı keserek "çok derinlere" indiğini iddia etti.

  Tahran'ın nükleer programında ‘ilerleme' kaydetmesi halinde İsrail'in İran'a yeniden saldırmak için ABD'den "yeşil ışık" aldığını söyleyen Katz, "İran'ın saldırıdan sonra nükleer tesislerini eski haline getireceği bir durum görmüyorum" dedi.

İsrail-İran çatışmaları, İsrail'in 13 Haziran'daki saldırılarıyla başlamıştı.

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