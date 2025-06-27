BIST 9.351
DOLAR 39,88
EURO 46,83
ALTIN 4.199,26
HABER /  GÜNCEL

Trump ABD'de yasa dışı bulunanlardan dudak uçuklatan bir para alacak!

Trump ABD'de yasa dışı bulunanlardan dudak uçuklatan bir para alacak!

ABD Başkanı Donald Trump ülkede yasa dışı bulunan kişilerden günlük bin dolar almayı planlıyor. Trump yönetiminin para cezası hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, sert göçmen politikasını sürdürüyor. Trump yönetimi, ülkede yasa dışı bulunanlara para cezası kesmeye hazırlanıyor. ABC News'in haberine göre, ABD'ye yasa dışı giriş başına 100 ila 500 dolara kadar, yargıcın gönüllü sınır dışı edilme kararını yerine getirmeyenler için yaklaşık 10 bin dolara kadar ve nihai sınır dışı edilme kararına uymayanlar için günlük 1000 dolara kadar para cezası verileceğinin belirtildiği öne sürüldü.

Halihazırda hükümetin para cezası uygulamaya başlamadan 30 gün önce ABD'de yasa dışı bulunan kişilere uyarı gönderdiği, yönergenin yayımlanması durumunda bu süreye bakılmaksızın hemen para cezasının uygulanabileceği ifade edildi.

"ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), ülkeden ayrılmama ve yasa dışı giriş cezalarının niteliğinin daha basitleştirilmiş prosedürlere olan ihtiyacı desteklediğine inanmaktadır." 

Önerilen yönerge metninde "ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), ülkeden ayrılmama ve yasa dışı giriş cezalarının niteliğinin daha basitleştirilmiş prosedürlere olan ihtiyacı desteklediğine inanmaktadır." ifadesi yer aldı.

Kimlere para cezası uygulanacak?

Öte yandan yürürlüğe konulacağı iddia edilen bu cezanın, ABD'ye yasa dışı giren, ülkede yasa dışı bulunan ve yargıcın gönüllü sınır dışı edilme kararını yerine getirmeyenler ve nihai sınır dışı edilme kararlarını görmezden gelenlere uygulanacağı öne sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye para cezası
TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye para cezası
İzmir'de KADES ihbarına giden polis memuru bıçakla yaralandı
İzmir'de KADES ihbarına giden polis memuru bıçakla yaralandı
CHP'de 'mutlak butlan tartışması! MHP'den ilk yorum geldi
CHP'de 'mutlak butlan tartışması! MHP'den ilk yorum geldi
Şırnak'ta 40 yaşındaki kadının talihsiz ölümü
Şırnak'ta 40 yaşındaki kadının talihsiz ölümü
Squid Game'in final sezonu yayında
Squid Game'in final sezonu yayında
Uraloğlu duyurdu: İran'ın o bölgesine uçuşlar açılıyor!
Uraloğlu duyurdu: İran'ın o bölgesine uçuşlar açılıyor!
Bakan Yumaklı 'çoğu dikkatsizlikten' dedi uyardı: Atmayın...
Bakan Yumaklı 'çoğu dikkatsizlikten' dedi uyardı: Atmayın...
Antalya'da aşırı sıcak alarmı! 40 dereceyi geçti
Antalya'da aşırı sıcak alarmı! 40 dereceyi geçti
7 ilde casusluk operasyonu! Bakanlığın verilerini sızdırıp satmışlar: 10 gözaltı
7 ilde casusluk operasyonu! Bakanlığın verilerini sızdırıp satmışlar: 10 gözaltı
Leicester City'de Ruud van Nistelrooy dönemi bitti
Leicester City'de Ruud van Nistelrooy dönemi bitti
DMM, "NATO karargahı" iddiasını yalanladı
DMM, "NATO karargahı" iddiasını yalanladı
Plajda skandal! Irka göre, mesai saatli tuvalet ücreti!
Plajda skandal! Irka göre, mesai saatli tuvalet ücreti!