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Leicester City'de Ruud van Nistelrooy dönemi bitti

Leicester City'de Ruud van Nistelrooy dönemi bitti

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City, teknik direktör Ruud van Nistelrooy ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kasım 2024'te takımın başına geçen 48 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Van Nistelrooy da yaptığı açıklamada, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek, "Kulüpte görev yaptığım süre boyunca gösterdikleri profesyonellik ve özveri için Leicester City oyuncularına, antrenörlerine, akademisine ve birlikte çalıştığım tüm personele, destekleri için taraftarlara şahsen teşekkür ediyor, bu vesileyle kulübe gelecek için iyi dileklerde bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig'deki ilk ve tek şampiyonluğunu 2015-2016 sezonunda yaşayan Leicester City, geride kalan sezon sonunda Championship'e düşmüştü.

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